Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo Türkiye'ye geliyor

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 5-6 Temmuz'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın ve 6 Temmuz'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret vesilesiyle 6 Temmuz'da Erdoğan ile Widodo'nun yapacağı baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Konuk Cumhurbaşkanı Widodo'nun, Türkiye'deki iş çevreleriyle bir araya gelmesi, ayrıca iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması veya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın müzakerelerine başlanması öngörülüyor.

Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkiler, 2011 yılında Stratejik Ortaklık düzeyine yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Temmuz-1 Ağustos 2015 tarihlerinde Endonezya'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Widodo'nun bu ziyaretinin, stratejik ortaklığın geliştirilmesine ve iki ülkenin kardeş halkları arasındaki bağların daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.