Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo Ankara'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu resmi törenle karşıladı.

Widodo'nun bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, konuk Cumhurbaşkanına protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joko Widodo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Widodo'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Konuk Cumhurbaşkanı Widodo, Muhafız Alayı Tören Kıtasını, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Recep Tayyip Erdoğan ve Joko Widodo merdivenlerde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Widodo, törenin ardından baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelere geçti.

Törende Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Ercan Topaca, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de hazır bulundu.