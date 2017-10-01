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'En önce tepki vermesi gereken AB ülkeleri'

Başbakan Yıldırım, Katalonya'daki referanduma ilişkin, "En önce tepki vermesi gereken AB ülkeleri; onların hepsi bir devlet olduğu için bakalım ne tepki veriyorlar." dedi.

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En önce tepki vermesi gereken AB ülkeleri

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM açılış resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Katalonya'daki referandum gerginliğine ilişkin, "Kuzey Irak'ta karşı çıktığımıza göre, burada da karşı çıkmak normal. İşin arka planını incelemek lazım. Erken kanaat oluşturmak yanlış olur. En önce tepki vermesi gereken AB ülkeleri; onların hepsi bir devlet olduğu için bakalım ne tepki veriyorlar. Biz komşumuz için tepkiyi verdik. Onlar da kendi komşuları için tepki versinler görelim." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, IKBY'deki gayrimeşru referandum ile ilgili, "Yapılacak iş bellidir. Irak Hükümeti ile otursunlar anayasanın belirlediği çerçeve içinde, Kuzey Irak yönetiminin hakkı, hukuku neyse bunlar garanti altına alınsın. Bu konuda biz de destek veririz. Böylece bu iş tatlıya bağlanmış olur. Aksi halde bu meselenin yönetilmesi gittikçe zorlaşıyor." dedi.

Etiketler: Katalonya'daki referandum, Başbakan Yıldırım
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