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Emrah Serbes'e saçtan ve tırnaktan uyuşturucu testi

Alkollü halde hız yaparken çarptığı araçta üç kişiyi öldüren “Behzat Ç.”nin yazarı Emrah Serbes’ten, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını belirlemek için saç ve tırnak örneği alındı.

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Emrah Serbese saçtan ve tırnaktan uyuşturucu testi

İzmir-Aydın otoyolunda, alkollü halde lüks otomobiliyle hız yaparken, arkadan çarptığı aracın sürücüsü Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızları Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan, ve aracı yanındaki arkadaşı kullanıyormuş gibi göstererek kurtulmaya çalışan "Behzat Ç."nin tutuklu yazarı Emrah Serbes'in uyuşturucu kullanıp kullanmadığı da tespit edilecek.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının talebiyle, cezaevinde tutuklu bulunan Emrah Serbes'ten saç teli ve tırnak numunesi alındı.

Alınan saç ve tırnak örneğinde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda Emrah Serbes'in kazadan önce esrar, kokain ya da ecstasy gibi uyuşturucu maddeler kullanıp kullanmadığı belirlenecek.

"Taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklanan Serbes'te uyuşturucu madde tespit edilirse, hakkında ayrıca "Uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu madde satın almak" suçlarından da dava açılacak.

Bira kutusundaki izler ele vermişti

Kazanın ardından toplanan deliller üzerinde, İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan DNA incelemesinde aracın sol koltuk altından çıkan metal bira kutusu ağız kısmında Serbes'e ait tükürük tespit edilmişti.

Alkollü şekilde aracı kullandığı raporla kanıtlanan Serbes'in kazadan bir gün sonra İstanbul Sırp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nin acil servisinde yapılan alkol muayenesinde 1.25 promil alkollü olduğu da tutanaklara geçmişti.

Kazadan sonra aracı yanındaki arkadaşı Kenan Doğru kullanıyormuş gibi gösteren ancak gerçeğin ortaya çıkacağını anlayınca, suçunu hafifletmek için Twitter'dan itiraf mektubu yazan Serbes'in, kazadan sonra 112'yi aradığında, "Kazayı siz mi yaptınız?" diye soru soran çağrı merkezi görevlisine, "Evet ben yaptım" yanıtını verdiği de belirlenmişti.

Ayrıca Cumhuriyet savcısının talebiyle yapılan incelemede, Kenan Doğru'nun vücudunda emniyet kemeri izine rastlanmazken, Serbes'in ise sol omzundan aşağı doğru kemer izi tespit edilmişti.

Etiketler: emrah serbes, behzat ç, emrah serbes kaza
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