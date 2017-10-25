Emrah Serbes ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı

Emrah Serbes'le ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor.

22 Eylül'de İzmir-Aydın Otoyolu'nda alkollü araç kullanarak kaza yaptı.

Yaptığı bu kaza bir ailenin yok olmasına neden oldu. Önce kazayı bir başkası üstlendi. Soruşturma derinleştirildi. Gişelerdeki kamera kayıtları incelendi.

Bunun üzerine yazar Emrah Serbes kazayı yaptığını itiraf ederek polise teslim oldu. Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nin kayıtlarına göre, Emrah Serbes'in başı alkolle beladaydı.

Savcının talebiyle istenen kayıtlarda dikkat çeken bir diğer bilgi ise kazadan 1 buçuk ay öncesine dayanıyordu. Kazadan sadece 1 buçuk ay önce de 5 gün "Akut Stres Bozukluğu" teşhisiyle tedavi görmüştü.

Serbes'in uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda yapılan saç ve tırnak incelemesi ise sürüyor.

Yazarla ilgili bu son bilgiler dava dosyasına eklendi.

Kaynak: TRT Haber