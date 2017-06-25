  • 25 HAZIRAN 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.515
    EURO 3.932
  • BIST 99638.65
    ALTIN 141.842
Buradasınız : » » Emniyet'ten Ramazan Bayramı'na özel klip

Emniyet'ten Ramazan Bayramı'na özel klip

Emniyet Genel Müdürlüğünce Ramazan Bayramı'na özel video klip hazırlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Emniyetten Ramazan Bayramına özel klip

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nı yayımladığı kliple kutladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayımlanan klip, kız öğrencinin, kahramanı olarak polisi anlatmasıyla başlıyor.

Ayten Alpman'ın seslendirdiği "Memleketim" şarkısı eşliğinde ilerleyen klipte, değişik birimlerde görevli polislerin görüntüleri yer alıyor.

Klip, sosyal medya hesaplarından "Desteğini ve sevgisini her zaman yanımızda hissettiğimiz aziz milletimizin, Ramazan Bayramı kutlu olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperiz." ifadeleriyle paylaşıldı.

Etiketler: sosyal medya, ramazan bayramı, Memleketim şarkısı, Emniyet Genel Müdürlüğü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER