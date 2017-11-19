Emniyet'ten darbecilere 34 milyon liralık tazminat davası

Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişiminde oluşan zararın karşılanması için darbecilere 34 milyon liralık tazminat davası açtı.

Ankara 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülecek dava için 197 sayfalık dilekçe hazırlandı.

Dilekçede, 15 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün, darbecilerin kontrolündeki savaş uçakları, helikopterler ve tankların hedefi olduğuna dikkat çekildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine karşı direniş sırasında şehit ve gazilerin olduğu hatırlatıldı.

Türkiye genelindeki emniyet birimlerinin birçok taşınır ve taşınmaz mallarının ağır zarar gördüğü, bir o kadarının da kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Zararın karşılanması için FETÖ elebaşı Gülen'in de arasında bulunduğu 661 sanıktan 34 milyon 559 bin liralık tazminat tahsil edilmesi istendi.

Kaynak: TRT Haber