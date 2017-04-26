Emniyet'te FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 54 ilde 803 kişi gözaltına alındı.
FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyonda 803 kişi gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 54 ilde 803 kişi gözaltına alındı.