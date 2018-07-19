Emniyet teÅŸkilatÄ±na 25 bin 500 kiÅŸilik alÄ±m planlanÄ±yor

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Polis Akademisi ArnavutkÃ¶y Polis Meslek EÄŸitim Merkezi (POMEM) 21. DÃ¶nem Mezuniyet TÃ¶reni'nde, pazar guÌˆnuÌˆ 15 Temmuz muÌˆnasebetiyle GoÌˆlbasÌ§Ä± Ã–zel Harekat BasÌ§kanlÄ±gÌ†Ä±'ndaki toÌˆrene katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Salonda bulunan polis adaylarÄ±nÄ± sadece "kadro alsÄ±nlar veya isÌ§ sahibi olsunlar" diye deÄŸil, bu Ã¼lkenin cÌ§ok ihtiyacÄ± olduÄŸu iÃ§in emniyet teÅŸkilatÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Soylu, duÌˆnyada koÌˆtuÌˆluÌˆklerin ve suÃ§un arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, koÌˆtuÌˆ insanlarÄ±n bosÌ§ durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, suÃ§ Ã¶rgÃ¼tlerinin her guÌˆn yeni bir sucÌ§, yeni bir acÄ± icat ettiklerini aktardÄ±.

ÅžÄ±rnak'ta 7 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

TeroÌˆrÃ¼n artÄ±k kuÌˆresel bir sÌ§irket gibi kuÌˆresel bir akÄ±lla yoÌˆnetildiÄŸini, yÄ±llardÄ±r TÃ¼rkiye'de bir sÌ§ekilde varlÄ±gÌ†Ä±nÄ± suÌˆrduÌˆren DHKP/C ve PKK'ya, DEAÅž ile FETÃ– gibi oÌˆrguÌˆtlerin eklendiÄŸini hatÄ±rlatan Soylu, "DÃ¼n gece ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ±nda, Van Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze ait insansÄ±z hava aracÄ± 7 tane terÃ¶risti gÃ¶rdÃ¼ hemen diÄŸer bir insansÄ±z hava aracÄ±mÄ±zÄ± Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. OrayÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±lar ve ardÄ±ndan hemen uÃ§aklar istedik. Bir taraftan insansÄ±z hava aracÄ±mÄ±z, bir taraftan da uÃ§aklarÄ±mÄ±zla birlikte sabahÄ±n erken saatlerinde 7 terÃ¶risti etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullandÄ±.KÃ¼resel suÃ§ Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan ahlaka saldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Soylu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

Ãœlkenin huzuru ve gÃ¼veni iÃ§in buÌˆyuÌˆk bir gayret icÌ§inde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Soylu, "Ã–zellikle 15 Temmuz ve arkasÄ±ndaki hain yapÄ±lanmanÄ±n guÌˆvenlik birimlerimizde yarattÄ±gÌ†Ä± tahribatÄ± kapatÄ±p artÄ±ya gecÌ§meye cÌ§alÄ±sÌ§Ä±yoruz. Emniyet tesÌ§kilatÄ±mÄ±zdaki personel sayÄ±mÄ±za 15 Temmuz sonrasÄ±ndaki suÌˆrecÌ§te uÌˆlke genelinde 68 bin 779 yeni polis ekledik. YalnÄ±z Ä°stanbul’da 17 bin 465 polis arkadasÌ§Ä±mÄ±zÄ± goÌˆreve basÌ§lattÄ±k. BuguÌˆn 21. doÌˆnem mezunlarÄ±mÄ±zla birlikte bu yÄ±l icÌ§in 18 bin 426 evladÄ±mÄ±z emniyet tesÌ§kilatÄ±mÄ±za katÄ±lmÄ±sÌ§ olacak. YÄ±l sonuna kadar 25 bin 500 kisÌ§ilik daha alÄ±m planlÄ±yoruz. Ä°nsÌ§allah oÌˆnuÌˆmuÌˆzdeki yÄ±l da 35 bin yeni oÌˆgÌ†renci alacagÌ†Ä±z." ifadelerini kullandÄ±.

"SucÌ§larÄ±n aydÄ±nlatma oranlarÄ±nda ciddi artÄ±sÌ§lar elde ettik"

TÃ¼rkiye'deki suÃ§ oranlarÄ±na iliÅŸkin istatistikleri paylaÅŸan Bakan Soylu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"GecÌ§en yÄ±lÄ±n ilk altÄ± ayÄ±na goÌˆre bu yÄ±lÄ±n ilk altÄ± ayÄ±nda mal varlÄ±gÌ†Ä±na karsÌ§Ä± isÌ§lenen en oÌˆnemli 9 sucÌ§ta yuÌˆzde 29,2 toplamda ise yuÌˆzde 17,2 azalma oldu. SucÌ§larÄ±n aydÄ±nlatma oranlarÄ±nda ciddi artÄ±sÌ§lar elde ettik. Yani, adÄ±mlar atÄ±yoruz, attÄ±gÌ†Ä±mÄ±z adÄ±mlarÄ±n karsÌ§Ä±lÄ±gÌ†Ä±nÄ± da huzur olarak, asayisÌ§ olarak, can ve mal emniyeti olarak goÌˆruÌˆyoruz ve elbette ki teroÌˆrle muÌˆcadele. Var guÌˆcuÌˆmuÌˆzle bu muÌˆcadeleyi suÌˆrduÌˆruÌˆyoruz. Teknolojiyse teknoloji, silahsa silah, cesaretse cesaret, fedakarlÄ±ksa fedakarlÄ±k, siyasi iradeyse siyasi irade. Hem polisimize, hem jandarmamÄ±za yeni insansÄ±z hava aracÌ§larÄ±, yeni personeller alÄ±yoruz ve bunlarÄ±n buÌˆtuÌˆn alanlarÄ±nÄ± sÄ±kÄ±sÌ§tÄ±rÄ±yoruz."

Soylu, Karadeniz'de, DogÌ†u ve GuÌˆneydogÌ†u'da polislerin peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ terÃ¶ristlerin kacÌ§mak icÌ§in her yolu denediÄŸini belirterek, "Ama Allah’a sÌ§uÌˆkuÌˆr evlatlarÄ±mÄ±z bunlarÄ± fare gibi kapana kÄ±stÄ±rmÄ±sÌ§tÄ±r ve kÄ±stÄ±rdÄ±klarÄ± yerde de gereÄŸini yerine getirmektedirler. Ã–zellikle sÄ±nÄ±r Ã¶tesi ve yurt iÃ§inde bulunan Ã§ok sayÄ±da PKK'dan kaÃ§arak Ã¼lkemize teslim olanlar var. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarla sadece terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne darbe vurmuyor aynÄ± zamanda onlarÄ±n yÄ±llardan beri yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± oradaki korku salanlarÄ± da engellemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

"TeroÌˆr bu topraklarda artÄ±k tarihe goÌˆmuÌˆlecektir"

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelede kararlÄ± olduÄŸunu, milletin de devletine sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Soylu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TeroÌˆr bu topraklarda artÄ±k tarihe goÌˆmuÌˆlecektir. Ne PKK'sÄ±, ne DEAÅž'Ä±, ne FETÃ–'sÃ¼, ne DHKP-C’si. Bu topraklarda bir daha adÄ± anÄ±lmayacaktÄ±r. Bizim bir iddiamÄ±z var. TuÌˆrkiye’yi duÌˆnyanÄ±n en guÌˆvenli uÌˆlkesi yapmak istiyoruz ve Ä°stanbul’u da duÌˆnyanÄ±n en guÌˆvenli metropoluÌˆ yapmak istiyoruz. Bunu yapabiliriz, yapmaya kararlÄ±yÄ±z. Bir irade ortaya koyuyoruz, birtakÄ±m oÌˆnlemler ve tedbirler alÄ±yoruz, kapasite arttÄ±rÄ±yoruz ve bunlarÄ±n meyvesini goÌˆruÌˆyoruz. TuÌˆrkiye'yi duÌˆnyanÄ±n en huzurlu uÌˆlkesi yapacagÌ†Ä±z ve insÌ§allah bunun mimarlarÄ± da bu salondaki ve TuÌˆrkiye’nin digÌ†er polis okulu salonlarÄ±ndaki kardesÌ§lerimiz, bu tesÌ§kilata emek vermisÌ§ buÌˆyuÌˆkleriniz ve agÌ†abeyleriniz olacaktÄ±r. HicÌ§ merak etmeyin, gecÌ§misÌ§ buÌˆyuÌˆkleriniz, sÌ§ehitlerimiz de manevi varlÄ±klarÄ±yla sizlere destek olacaktÄ±r."

Kaynak: AA