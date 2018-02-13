Emniyet Genel Müdürü Altınok Gürcistan'da

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tiflis'te Gürcistan İçişleri Bakanı Gakharia ve İçişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sabanadze ile görüştü.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'nın eşlik ettiği Altınok, toplantıların ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki iş birliği konusunda geniş kapsamlı görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Altınok, görüşmelerde Türk ve Gürcü polis teşkilatları arasındaki iş birliğinin daha iyi bir noktaya getirilmesini değerlendirdiklerini belirterek, "Türkiye için de Gürcistan için de çok önemli olduğunu düşündüğümüz iki polis teşkilatı arasında operasyonel iş birliğinin artırılması önemliydi ve bunu özelikle toplantılarda gündeme getirdik." dedi.

Toplantılarda, teröre karşı ortak mücadele konularını ele aldıklarını dile getiren Altınok, "Özelikle Türkiye açısından çok önemli olduğunu düşündüğümüz ve dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Gürcistan'da da faaliyetlerini devam ettiren FETÖ terör örgütü ile alakalı olsun, DHKP-C ile ilgili olsun, organize suç örgütleri ile ilgili olsun, insan kaçakçılığı ile uğraşan çeteler olsun, narkotik ile alakalı, sınırla ve sınırda kaçak geçişler ile alakalı çok önemli görüşmeler yaptık." ifadelerini kullandı.

Altınok, teröre karşı mücadele konusunda iki ülke polis teşkilatları arasındaki iş birliğinin daha iyi bir seviyeye geleceğine inandığını söyledi.

Selami Altınok, Batum'da Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Zurab Pataradze ile bir araya geldikten sonra Gürcistan'dan ayrılacak.

Kaynak: AA