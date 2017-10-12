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Emine Erdoğan'ın Twitter'daki ilk paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, Sırbistan'a yaptıklara ziyareti değerlendirdi.

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Emine Erdoğanın Twitterdaki ilk paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, Sırbistan'a yaptıklara ziyareti değerlendirdi.

Resmi hesabından attığı ilk tweetlerinde Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan'a gerçekleştirdikleri resmi ziyaretten ve Sırbistan'da Türkiye'nin desteğiyle açılışı yapılan projelerden fotoğraflara yer verdi.

Emine Erdoğan, "Sırbistan ziyaretimiz, Balkanlar'daki kardeşlerimizle bir kez daha kucaklaşmamıza, hasret gidermemize vesile oldu. Türkiye'nin de destek olduğu projeler, Balkanlar ile aramızdaki gönül bağını inşallah daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın ilk tweetinin sonunda yer alan "EE" ifadesinin, bu tweeti bizzat kendisinin attığını belirten bir imza olduğu öğrenildi. Emine Erdoğan'ın yeni Twitter hesabını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da takip etmeye başlamıştı.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Sırbistan
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