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Emine Erdoğan'dan gençlere sahur daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de bu gece sahurda gençlerle bir araya gelecek.

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Emine Erdoğandan gençlere sahur daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen hafta Tayyip Bey öğrenci yurdunda gençlerin sahur sofrasına misafir olmuştu. Biz de bu gece Külliye'de gençlerimizle sahur yapacağız. Bu tweete cevap verenlerden iletişime geçeceğimiz Ankaralı gençlerimiz de davetlimiz olacak. Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık var." ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: AA

Etiketler: sahur, gençler, cumhurbaşkanlığı külliyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Er
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