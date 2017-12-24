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Emine Erdoğan'a 'Kudüs' teşekkürü

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in eşi Modawi, Emine Erdoğan'ın şahsında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye Kudüs konusundaki duruşu dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

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Emine Erdoğana Kudüs teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hartum ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı El-Beşir'in eşi Modawi ile Dostluk Sarayı'nda bir araya geldi.

Modawi, bakan ve milletvekillerinden oluşan heyetiyle Emine Erdoğan'ın şahsında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye Kudüs konusundaki duruşu dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Sudanlı heyet, Türkiye'nin, İslam dünyasının sorunları konusundaki öncü rolü nedeniyle takdirlerini de ifade etti.

Emine Erdoğan da Türkiye'nin her zaman Sudan'ın kalkınma süreçlerine destek olacağını, dost ve kardeş Sudan halkının her zaman yanında bulunacaklarını söyledi.

Aile fotoğrafının çekilmesiyle sona eren görüşmeye, Türk heyetinden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ve bazı bakan eşleri de katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, modawi, sudan, kudüs, Emine Erdoğan
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