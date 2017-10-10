Emine Erdoğan, Ukrayna'da TİKA projelerini açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, başkent Kiev'de Taras Şevçenko Üniversitesi Filoloji Enstitüsünde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) projelerinin açılışlarını gerçekleştirdi.

Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin (YDSK) 6'ncı toplantısı dolayısıyla Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Taras Şevçenko Üniversitesi Filoloji Enstitüsünde, TİKA'nın kurduğu İsmail Bey Gaspıralı Odası ve Gagavuz Dersliğinin yanı sıra dilbilimci ve tercümanların yetiştirileceği, simultane kabinleri ve akıllı tahtayla donatılan akıllı sınıfın açılışını yaptı.

Emine Erdoğan'a, TİKA Ukrayna Koordinatörü Hacı Bayram Bolat'ın yanı sıra beraberindeki heyet ve Taras Şevçenko Üniversitesi Rektör Vekili Petro Beh eşlik etti.

Erdoğan, üniversite girişinde ekmek ve tuz ile karşılandı. Kırım Tatar ve Ukrayna halk oyunları gösterisini izleyen Erdoğan, TİKA tarafından enstitü bünyesinde kurulan İsmail Bey Gaspıralı Odası ve Gagavuz Dersliğinin açılışını gerçekleştirerek TİKA Ukrayna Koordinatörü Bolat'tan duvarda asılı TİKA proje fotoğrafları hakkında bilgi aldı. Daha sonra Erdoğan, Rektör Vekili Beh ile yine Başkanlığın kurduğu akıllı sınıfı hizmete açtı. Simultane kabinleri ve akıllı tahtayı inceleyen Emine Erdoğan'a yetkililer tarafından proje hakkında bilgi verildi.

Açılışların ardından Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, üniversitenin konferans salonuna geçti. Ukrayna ve Kırım Tatar halk oyunları gösterisinin ardından katılımcılara hitap eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin uluslararası kalkınma yardımı kuruluşu TİKA tarafından Enstitümüze kazandırılan akıllı sınıfı, akıllı tahtaları, tablet bilgisayarları ve İsmail Gaspıralı Odasını öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Resmi açılışını yaptığımız bu teknik imkanların, dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer aldığını öğrendiğim üniversitemizin Filoloji Enstitüsündeki eğitim kalitesini yükselteceğine inanıyorum."

"Kırım'ın kalbimizde ayrı bir yeri var"

İsmail Bey Gaspıralı Odasını ve üniversitede gerçekleştirilen diğer projeleri ortak tarihin sembolü olarak gördüğünü anlatan Erdoğan, "Ortak geçmişimizin araştırılmasını geliştirmek ve bunu geleceğe taşımak isterdik. Kırım'ın kalbimizde ayrı bir yeri var ve onu Ukrayna'nın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." dedi.

Edebiyat ve kültür alanındaki çalışmaların diğer tüm alanları birbirine bağlayan bir çimento görevi üstlendiğini belirten Erdoğan, açılışı yapılan İsmail Bey Gaspıralı Odasının Türkçenin öğretilmesine katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

"TİKA, üniversitemizde çok büyük işler yaptı"

Rektör Vekili Beh de törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinde verdiği sözlerin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkolojinin Ukrayna'da yaygınlaştırılmasında TİKA'nın çok büyük katkısı olduğunu ifade etti.

TİKA'nın, Taras Şevçenko Üniversitesinde çok büyük işler yaptığına dikkati çeken Beh, TİKA ve Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği dışında başka hiçbir ülke kurumunun kendilerine bu kadar büyük destek olmadığını bildirdi.

Program, bölümlerinde başarı gösteren 25 öğrenciye Emine Erdoğan'ın tablet bilgisayar hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

TİKA, program kapsamında, Türkçenin ana yabancı dil ve seçmeli dil olarak okutulduğu üniversite bölümlerine akıllı tahta kompleksleri temin edecek.

Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Coğrafya, Tarih, Gazetecilik, Psikoloji fakültelerinin yanı sıra Folklor, Ukrayna Dili ve Türkoloji bölümlerine 8 akıllı tahta kompleksi teslim edilecek.

TİKA, Ukrayna'da 20 yılda 312 projeyi hayata geçirdi

Türkiye'nin dış politika vizyonunu farklı alanlarda hayata geçiren TİKA, 1997-2017 yılları arasında Ukrayna'da eğitim, sağlık, sosyal altyapı, kapasite geliştirme ve kültürel mirasın korunması gibi birçok alanda 312 proje gerçekleştirdi.

Ülkede sağlanan meslek edindirme projeleriyle 650 kişiye eğitim desteği verildi. Yaklaşık 100 okulun tadilatı ve donanımı gerçekleştirilerek yenilendi, 5 okulda ek bina inşaatı yapıldı.

Hastane ve sağlık ocağı tadilatı, sağlık aracı temini ve donanım desteğine yönelik 44 proje hayata geçiren TİKA, 40 bin kişiye bahçe tarımı ve içme suyu tedarik etti.

TİKA, 17 su kuyusu ve iki çeşmeyi hizmete açmasının yanı sıra 66 kapasite geliştirme programı uygulayarak toplam bin 308 kişiye eğitim verdi.

Kırım Tatar Toplumu Konut Edindirme Projesi çerçevesinde bin aileye konut teslim eden TİKA, öte yandan kongre ve sempozyumların yanı sıra kültürel iş birliği faaliyetlerine destek için sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği alanlarında 81 proje hayata geçirdi.