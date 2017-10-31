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Emine Erdoğan, TDV Bakü Türk Lisesi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi'nin yeni binasının açılışını yaptı.

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Emine Erdoğan, TDV Bakü Türk Lisesinin açılışını yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından fiziki altyapısı tamamen yenilenen okul binasının açılış törenine Emine Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Ceyhun Bayramov, eski TDV Başkanı Tayyar Altıkulaç, TİKA ve TDV yetkilileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

TDV Bakü Türk Lisesinin parlayan bir yıldız olmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Buradan mezun olan gençlerin hem Azerbaycan'ın güçlenmesine hem de Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da gelişmesine büyük katkı sağlayacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Eğitim ve öğretim her şeyin başıdır. İnsandaki cevheri ortaya çıkarır. Geleceği inşa eder. Sizler de geleceğimizin mimarı olacaksınız. İnanıyorum ki sadece akademik ve mesleki başarıya değil, dünyanın ihtiyacı olan merhamete, vicdana ve sevgiye de yatırım yapacaksınız. Sağlam bir gelecek ancak bu değerler üzerine bina edilebilir." diye konuştu.

Açılışı gerçekleştiren Erdoğan, okul binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti. 

23 yıldır faaliyet gösteren TDV Bakü Türk Lisesinin tüm giderleri TDV tarafından karşılanıyor. 112 Azerbaycan vatandaşının öğretmen olarak görev yaptığı okulda 268 kız, 559 erkek toplam 827 öğrenci eğitim görüyor. Şimdiye kadar okulun 23 mezunu üniversite sınavlarında ülke birincisi oldu.

Daha önce Bakü Devlet Üniversitesinin tahsis ettiği binada faaliyet gösteren TDV Bakü Türk Lisesi, bu eğitim yılından itibaren faaliyetini Azerbaycan Eğitim Bakanlığının ayırdığı ve TİKA tarafından onarılan yeni binada sürdürüyor. 

Etiketler: türkiye diyanet vakfı, Emine Erdoğan, Azerbaycan, bakü türk lisesi
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