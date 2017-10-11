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Emine Erdoğan, Sancak'ta Novi Pazar'ı gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'ı gezdi.

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Emine Erdoğan, Sancakta Novi Pazarı gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'ı gezdi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan'daki programı kapsamında, Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'a ziyarette bulundu.

Kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamlayan ve fotoğraf çektiren Emine Erdoğan, burada bir ekmek fırınındaki ekmekleri tattı ve bir ürün aldı.

Öte yandan Emine Erdoğan, ekmek fırınında çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Sancak, novi pazar
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