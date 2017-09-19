Emine Erdoğan, New York Public Library'yi ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, ABD'nin ünlü kütüphanelerinden olan "New York Public Library"yi ziyaret etti.

Beşeri ve Sosyal Bilimler Araştırma Birimi Direktörü Matt Knutzen tarafından karşılanan Emine Erdoğan, aralarında tarihi İstanbul haritalarının da bulunduğu eser ve koleksiyonları inceledi.

Eserler arasındaki Türk Edebiyatı'nda mevlid yazma geleneğinde çığır açan "Siret'ün-Nebi" adlı el yazması eser dikkati çekti.

14. yüzyılda Erzurumlu Mustafa Darir'in kaleme aldığı, Padişah 3. Murad'ın emriyle minyatürlerle süslenen eser, 1595 yılında 3. Mehmet'e sunulmuştu.

814 minyatürün yer aldığı ve 5. cildi kayıp olan eserin nüshanın 1, 2 ve 6. ciltleri Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde, 3. cildi New York Public Library Spencer Koleksiyonu'nda, 4. cildi ise Dublin Chester Beatty Library'de bulunuyor.

Emine Erdoğan, ciltlerinin çoğunluğu Türkiye'de bulunan bu önemli eseri yakından inceledi, hakkında bilgi aldı.

Kütüphane ziyareti sırasında Emine Erdoğan'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve bazı bakan eşleri de eşlik etti.