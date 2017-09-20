  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Emine Erdoğan, Melania Trump'ın yemek davetine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın verdiği öğle yemeği davetine katıldı.

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Emine Erdoğan, Melania Trumpın yemek davetine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın verdiği öğle yemeği davetine katıldı.

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor.

Bu kapsamda Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın verdiği öğle yemeği davetine iştirak etti.

Birleşmiş Milletler ABD Daimi Temsilciliği'ndeki yemekte Emine Erdoğan, first ladyler ile samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Melania Trump ile yemek süresince aynı masada bulunan Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ile de bir süre ayaküstü samimi sohbet etti.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, abd başkanı donald trump, Melania Trump
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