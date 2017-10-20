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Buradasınız : » » Emine Erdoğan, D-8 Zirvesine gelen liderlerin eşlerini ağırladı

Emine Erdoğan, D-8 Zirvesine gelen liderlerin eşlerini ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, zirvesi vesilesiyle Türkiye'ye gelen liderlerin eşlerini konuk etti.

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Emine Erdoğan, D-8 Zirvesine gelen liderlerin eşlerini ağırladı

Emine Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi vesilesiyle İstanbul'da bulunan liderlerin eşleriyle bir araya geldi.

Boğaziçi'ndeki tekne gezisine Nijerya Cumhurbaşkanı'nın eşi Aisha Buhari ve kızı Halima Buhari, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın eşi Vajiheh Fadaei, Endenozya Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın eşi Mufidah Yusuf Kalla, Pakistan Başbakanı'nın eşi Sameena Shahid, Nijerya Bakanı'nın eşi Mairo Almakura,  İran Ulaştırma Bakanı'nın eşi Nafiseh Rasooli katıldı.

Emine Erdoğan, D-8 Zirvesi vesilesiyle gerçekleşen buluşmanın ülkelerarası ilişkileri geliştirmeye katkı sağlayacağına inandığını söyledi ve misafirlerine Boğaziçi hakkında bilgi verdi.

Buluşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Bayraktar da katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emine Erdoğan, d-8 zirvesi
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