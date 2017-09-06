  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Emine Erdoğan Bangladeş'e gidiyor

Emine Erdoğan, Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlılara yardım hususunda Türkiye'nin elinden geleni yapacağını göstermek için Bangladeş'e gidecek.

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Emine Erdoğan Bangladeşe gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Myanmar'ın Kuzey Rakhayn eyaletindeki insanlık dramına dikkati çekmek ve yaşanan olaylar neticesinde Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlılara yardım hususunda Türkiye'nin elinden geleni yapacağını göstermek için Bangladeş'e gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün yola çıkacak olan Emine Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da refakat edecek.

Heyette, TİKA Başkanı Serdar Çam, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, TÜRGEV Başkanı Arzu Akalın ve KADEM Başkanı Sare Aydın da yer alacak.

Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları kampları ziyaret edecek olan Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, yaşanan olaylar hakkında mağdurlardan bizzat bilgi alacak, Türkiye'nin oluşturacağı insani yardım köprüsü için ön hazırlıkları tamamlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun temaslarının akabinde, Emine Erdoğan'ın 2012'deki ziyareti sonrasında Bangladeş'e yine bizzat gitme kararı alması, Türkiye'nin konuya verdiği önemin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Emine Erdoğan'ın Bangladeş'teki temaslarını tamamladıktan sonra Bangladeş'ten Kazakistan'a geçeceği öğrenildi.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Emine Erdoğan, arakanlı müslümanlar, bangladeş
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