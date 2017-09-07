  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Emine Erdoğan, Bangladeş Başbakanı Hasina ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arakanlı Müslümanların durumunu görmek üzere gittiği Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile görüştü.

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Emine Erdoğan, Bangladeş Başbakanı Hasina ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arakanlı Müslümanların durumunu görmek üzere gittiği Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile görüştü.

Emine Erdoğan, beraberindeki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bangladeş'in Cox's Bazar kenti yakınlarında Arakanlı Müslümanların Myanmar'dan kaçarak sığındığı kampı ziyaretinin ardından, başkent Dakka'ya geçti.

Emine Erdoğan ve beraberindeki bakanlar burada Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile bir araya geldi. Görüşmeye AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ile Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da katıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlara yardımlarının yanı sıra Bangladeş'te sel felaketine uğrayan bölgelere yapılacak yardımlar ele alındı. Heyet, görüşmenin ardından Dakka'dan ayrıldı.

Emine Erdoğan, Çavuşoğlu, Kaya ve beraberindekiler Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong mülteci kampında incelemede bulunmuş, Myanmar’ın Arakan eyaletinin kuzeyinde meydana gelen olaylar nedeniyle Bangladeş’e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlarla bir araya gelmişti. Ziyaret sırasında bir miktar yardım malzemesi de dağıtılmıştı.

Heyete ziyaret boyunca Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud Ali eşlik etmişti.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, bangladeş, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid
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