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Emine Erdoğan, Bahreyn'de ziyaretlerde bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahreyn ziyaretine refakat eden eşi Emine Erdoğan, Abdullah bin Yusuf Fakhro Sosyal Yaşam ve Meslek Edindirme Merkezini ziyaret etti

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Emine Erdoğan, Bahreynde ziyaretlerde bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn ziyaretine refakat eden eşi Emine Erdoğan, Abdullah bin Yusuf Fakhro Sosyal Yaşam ve Meslek Edindirme Merkezini ziyaret etti.

Emine Erdoğan, kadınlara meslek edindirme, el becerilerini geliştirme ve toplumda aktif bir rol almasına yönelik hizmetler veren merkez hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretinde kadınlara yönelik faaliyetlerin yanı sıra yaşlı ve emeklilerin eğitim, sağlık gibi hizmetlerinin karşılanması ve sosyalleşmelerine imkan sağlanması bakımından yapılanları takdir ettiğini belirten Emine Erdoğan, daha sonra çölde kurulan Peninsula Hidroponik Tarzı Üretim Çiftliği'ni gezdi.

Seralar hakkında bilgi alan, doğal tarım ve besicilik çalışmalarını yakından inceleyen Emine Erdoğan'a ziyaretlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın eşi Nigar Işık da eşlik etti.

Etiketler: Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı erdoğan, Bahreyn, Abdullah bin Yusuf Fakhro Sosyal Yaşam ve Meslek E
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