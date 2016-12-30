Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman başlayacak?

Emeklilere üç yıl için yaklaşık 4,6 milyar lira promosyon ödemesi yapılacağı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı, "Emekliye ödenecek banka promosyonu" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SGK kapsamında aylık alan 11,5 milyon emekli bulunuyor. Aralık 2015'ten bu yana "Emekliye ödenecek banka promosyonu" ile ilgili olarak bankalar ile görüşmelerin yapıldığı hatırlatılan açıklamada, bin lira altı emekli aylığı alan 2,3 milyon kişiye 300 lira promosyon ödenecek. Emeklilerin yüzde 20'sinin yararlanacağı ödeme ile toplamda 767 milyon lira aktarılacak.

Emekli aylığı bin-2 bin arasında olan 8,3 milyon kişiye ise 375 lira promosyon verilecek. Emeklilerin yüzde 72,8'nin faydalanacağı promosyon ile toplamda 3,44 milyar lira ödenecek.

Emekli aylığı 2 bin ve üzerinde olan 791 bin kişiye ise 450 lira promosyon ödemesi yapılacak. Toplam emekli sayısının yüzde 6,9'unu kapsayacak promosyon ile toplamda 392 milyon lira ödeme yapılacak.

Açıklamada, kamu bankaları ile 3 yıllık promosyon ödenmesi konusunda mutabakat sağlandığı belirtilerek, ödemelerinin peşin olarak gerçekleştirileceği, söz konusu tutarların altında promosyon anlaşması yapılmayacağı belirtildi.

Bu kapsamda, emeklilere üç yıl için yaklaşık 4,6 milyar lira promosyon ödemesi yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emekliler ve hak sahipleri, promosyon anlaşması yapılan bankalar arasından çalışacakları bankaları tercih edebilecekler. Aktif 2 adet otomatik ödeme talimatı ile kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birisinin bulunması aranacak, bunlar dışında başka ürün aranmayacak. Maaşın tamamının ATM'den tek seferde ücretsiz çekilebilmesi sağlanacak. Emekli maaş hesapları için hesap işletim ücreti muafiyeti verilecek. SGK tarafından, promosyon ödemesi yapılan emeklilerin başka bankaya maaş aktarımları engellenecek."

Ödemeler Şubat 2017'den itibaren başlayacak

Açıklamada, promosyon ödemelerinin, sistemsel geliştirmelerin tamamlanmasını takiben, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre belirlenecek tarihlerde Şubat 2017'den itibaren başlamasının öngörüldüğü bildirildi.