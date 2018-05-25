Emekliye bin TL ikramiye haziran başında ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, milyonlarca emeklinin merakla beklediği tarihi açıkladı.

Sarıeroğlu, emekliye bin TL ikramiyenin haziran başında ödeneceğini söyledi.

Bakan Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek göstergeden 1,5 milyon kişinin yararlanacağını söyledi.

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Ankara Arena Spor Salonu'nda dün gerçekleştirilen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı`nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600`e çıkaracaklarını belirtti.

Kaynak: TRT Haber