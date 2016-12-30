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Emeklilerin promosyonunda sona gelindi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, promosyon miktarının bugün ya da yarın açıklanacağını söyledi.

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Emeklilerin promosyonunda sona gelindi

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği promosyonda sona gelindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, promosyon miktarının bugün ya da yarın açıklanacağını söyledi.

Açıklamanın Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılacağını belirtten Müezzinoul şunları kaydetti;

"Beklenti yüksek reel rakamlar çok düşük. Sayın Başbakanımızın üzerinden emeklimizi mutlu edecek muhalefetin söylemiyle popülizm yaparak cümleler söyleniyor ama Sayın Başbakanımıza da teşekkür ediyorum. Dün itibariyle bu anlamda görüşmeleri tamamladı. Kanaatim odur ki bugün veya yarın açıklayacaktır.."

Etiketler: emekliye promosyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğ, açıklama
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