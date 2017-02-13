  • 13 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » 'El Bab'tan sonra Münbiç ve Rakka'ya gidilebilir'

'El Bab'tan sonra Münbiç ve Rakka'ya gidilebilir'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü, Türkiye, eğer uluslararası koalisyonla uzlaşırsa, hem Membiç'in hem de özellikle Rakka'nın temizlenmesi konusunda adım atabilir." dedi.

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El Babtan sonra Münbiç ve Rakkaya gidilebilir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu Toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, "Belki bir müjde mahiyetinde verebileceğimiz husus ise çiftçi kardeşlerimizin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları yeniden yapılandırılacak, yani ötelenecektir." ifadelerini kullandı.

"Membiç ve Rakka'nın temizlenmesi konusunda adım atılabilir"

Kurtulmuş, Rakka'nın temizlenmesi konusuna ilişkin, "Bundan sonra Türkiye, eğer uluslararası koalisyonla belli bir mutabakat oluşursa, şartlar o şekilde hareket edilmesine imkan verecek bir şekilde gelişirse, hem Membiç'in temizlenmesi hem de özellikle Rakka'nın temizlenmesi konusunda adım atabilir." dedi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Rakka, IŞİD'in merkezidir, Rakka'yı kurtarırken, kurtarma operasyonunda 'Biz, orayı IŞİD'den temizleyeceğiz ama yerine YPG'yi PYD'yi koyacağız' derseniz, bu Türkiye için birinci derecede güvenlik tehdidi, güvenlik riski oluşturur. Dolayısıyla Türkiye, hem Rakka'dan IŞİD'in temizlenmesi hem bu süreç içinde bahaneyle bir şekilde oraya PYD-YPG unsurlarının yerleştirilmemesi için uluslararası camiayla varılacak bir anlaşma çerçevesinde ileri bir adım atabilir. Bunları, önümüzdeki günlerin oluşan, olgunlaşan şartlar belirleyecektir."

Etiketler: rakka. menbiç, Çiftçiler, basın toplantısı, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakanlar kurulu
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