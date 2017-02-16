'El Bab'dan sonra önceliğimiz Münbiç ve Rakka'

NATO Savunma Bakanları toplantısı, ikinci gününde devam ediyor. Brüksel'deki toplantıda Türkiye'yi temsil eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, toplantılara dair önemli açıklamalar yaptı.

Işık, El Bab operasyonundan sonra PYD ve PKK unsurlarının bölgeden tamamen çekilmesini beklediklerini, Amerika Savunma Bakanı'nın görüşmelerinde PKK, PYD ve FETÖ konusunda Obama yönetiminden daha farklı bir tutum içerisinde olduğunu açıkladı.

Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"El bab'tan sonra ümidederiz Mümbiç'te, El bab operasyonu bitene kadar Mümbiç'teki PYD, PKK unsurlarının tamamının Mümbiç'ten çekilmiş olması arzumuz.bu noktada ABD ile çalışıyoruz. Arzu ettiğimiz sonucu şu ana kadar alamadık. Ama El-bab operasyonundan sonra Türkiye'nin 2 önceliği olacak.bunlardan birisi Mümbiç birisi de Rakka olacak.

'ABD'nin FETÖ'ye bakışı Obama döneminden farklı'

Mili Savunma Bakanı Işık, ABD'nin FETÖ konusuna olan tutumunu da değerlendirirek, " Obama yönetiminden oldukça farklı ancak konunun yargı meselesi olduğunun altını çiziyorlar" dedi.

Işık konuya dair şunları söyledi;

"Dünkü görüşmeden çıkardığımız sonuç şu Amerikan yönetimi'nin FETÖ'ye bakışı kesinlikle Obama yönetiminden daha farklı.bu açıdan özellikle Türkiye'de darbe girişiminde bulunmuş bir yapının Amerika'da bulunmasını bu noktada benimsemediklerini ifade ediyorlar Ancak bunun bir yargı meselesi olduğunu hatta başkan Trump'ın aldığı kararın yargıdan nasıl döndüğünü de örnek verdi sayın Mattis."

