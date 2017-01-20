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El Bab'da Türk askerine saldırı: 5 şehit, 9 yaralı

Suriye'de El-Bab bölgesinde, DEAŞ terör örgütünün bombalı araç saldırısında 5 asker şehit oldu 9 asker yaralandı.

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El Babda Türk askerine saldırı: 5 şehit, 9 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 5 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 13.40 sıralarında, El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce bombalı araç saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırı sonucu 5 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yaralanan 9 askerin hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi. 

Açıklamada, yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı ifade edilerek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu. 

Etiketler: tsk, şehit, fırat kalkanı, El Bab, DEAŞ
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