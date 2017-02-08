El bab'da stratejik tepeler ele geÃ§irildi

Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 169'uncu gÃ¼nÃ¼nde El Bab'taki stratejik Ã¶neme sahip tepeler, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) desteklenen Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu unsurlarÄ±nca ele geÃ§irildi.

TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, DEAÅž baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi bertaraf ederek hudut gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon gÃ¼Ã§lerine destek vermek iÃ§in Suriye'nin kuzeyine yÃ¶nelik 24 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± devam ediyor.

MÃ¼ÅŸterek Ã¶zel gÃ¶rev kuvveti tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len harekat kapsamÄ±nda bin 910 kilometrekare alan ile 229 meskun mahalde kontrol saÄŸlandÄ±.

189 DEAÅž hedefi vuruldu

HarekatÄ±n 169'uncu gÃ¼nÃ¼nde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± unsurlarca terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a ait 189 hedef vuruldu. AtÄ±ÅŸlar sonucu barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri imha edildi.

Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, DEAÅž'a ait 65 hedefe hava harekatÄ± dÃ¼zenledi. Harekat sonucu barÄ±nmada kullanÄ±lan 58 bina, karargah binasÄ±, 3 tÃ¼nel giriÅŸi, 2 kontrol noktasÄ± ve si·lah monteli araÃ§ imha edildi.

Koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait uÃ§aklar da El Bab'daki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž hedeflerine 7 hava harekatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Harekatlarda terÃ¶ristlerin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 10 bina, tÃ¼nel giriÅŸi, savunma mevzisi ve zÄ±rhlÄ± araÃ§ kullanÄ±lamaz hale getirildi.

Ã‡atÄ±ÅŸmalar ve hava harekatlarÄ± sonucu 58 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

Daha Ã¶nce kuÅŸatÄ±lan El Bab’Ä±n kontrolÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼n gece baÅŸlanan operasyonlar sonucu stratejik Ã¶neme sahip tepeler, TSK'nÄ±n desteÄŸindeki Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu unsurlarÄ±nca ele geÃ§irildi. Kentin tam olarak kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonlarla el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, mayÄ±nlara yÃ¶nelik tespit ve imha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rÃ¼yor.

HarekatÄ±n Ã¶nemi

Ãœlkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin topraklarÄ±na dÃ¶nmeleri, huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde yaÅŸamalarÄ±na katkÄ± saÄŸlayan harekatÄ±n TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi iÃ§in de Ã¶nemli olduÄŸu belirtilerek, harekatÄ±n terÃ¶rÃ¼n bÃ¶lgede yerleÅŸik hale gelmesinin Ã¶nlenmesi ve PKK/PYD/YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n gÃ¼neyde koridor oluÅŸturmasÄ±nÄ±n engellenmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. AA