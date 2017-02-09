El Bab'da çember iyice daralıyor

Muhaliflerden oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı yoğun ateş desteği ile ilerleyişini sürdürüyor.

Daha önce El-Bab'ın kontrolü için kuşatılan stratejik öneme sahip tepeler, Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirildi.



Son operasyonlarda 189 DEAŞ hedefi ağır silahlarla vuruldu.

Terör örgütünün kullandığı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı.

Türk savaş uçakları da 65 terör hedefine harekat düzenledi.

Bombardımanda, barınma maksatlı kullanılan 58 bina, 1 karargah binası, 3 tünel girişi, 2 kontrol noktası ve 1 silahlı araç imha edildi.

Hava harekatları ve çatışmalarda 58 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Çatışmalarda Üsteğmen Tarık Koçoğlu, Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu, Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, Uzman Çavuş Mahmut Uslu ve Uzman Onbaşı Umut Aytekin asker şehit oldu, 15 asker hafif yaralandı.

El-Bab'ın tam olarak kontrol altına alınmasına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

Şehitler için Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından askeri uçakla şehitler memleketlerine uğurlandı.