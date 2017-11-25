Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kemer İlçe 6. Olağan Kongresi'nde, Kemer'de birlik ve beraberliğin pekiştiğini gördüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bize diyorlar ya 'Eksen kayması var.' diye. Eksen kaymasının alasını bugün Avrupa yaşıyor. Irkçılık, İslam düşmanlığı en üst noktaya çıkmaya başladı." dedi.

Mazlumlara çare olabilmek için Türkiye'nin çok daha güçlü olması gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şu andaki gücüyle bile Türkiye'nin dünyada milli gelirine göre en fazla yardım yapan ülke olduğunu dile getirdi.

Suriye'deki akan kanın durması için son bir yıldır çok büyük bir çaba sarf edildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetin ve kendilerinin gece gündüz Suriye'ye barış, huzur ve istikrar getirilmesi için çalıştığını belirten Çavuşoğlu, "İşte bölgenin aktörleri Türkiye, İran ve Rusya olarak Soçi zirvesine kadar bir yıllık çalışmalarımızın neticesini aldık." dedi.

Çavuşoğlu, Avrupa ülkeleri karşısında da diklenmeden dik durulduğu değerlendirmesinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Bizim sizlerle bir sorunumuz yok, varsa probleminizi bizimle açık bir şekilde konuşun. Bizim size karşı bir düşmanlığımız var mı, yok. Size karşı yanlış bir politika içinde olduk mu, o da yok. Senin derdin ne, ne istiyorsun? Çağırıp konuştuktan sonra, özellikle de seçimler bittikten sonra yavaş yavaş aklıselim hakim oluyor. Ama dert başlıyor. Bugün Avrupa büyük sorunlarla boğuşuyor, baş edemiyor, yalpalıyor. Halkların karşı karşıya kaldığı sorunları çözemiyor, zayıf düşüyor. Popülizme yenik düşüyor, eksen kayması yaşıyor. Bize diyorlar ya 'Eksen kayması var.' diye. Eksen kaymasının alasını bugün Avrupa yaşıyor. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, İslam düşmanlığı, başkasına olan nefret... Hepsi en üst noktaya çıkmaya başladı. O yüzden biz esasen Avrupa'nın istikrarı ve güvenliği için de önemli bir bölgeyiz."

Kongreye, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, İbrahim Aydın ve bazı belediye başkanları katıldı.