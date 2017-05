Maliye Bakanı Naci Ağbal, Şair Zihni Kültür Merkezi'nde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından inşa edilecek Kırklartepe Barajı dahil olmak üzere 113 milyon liralık 14 tesisin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bu yatırımların Bayburt için son derece önemli olduğunu belirtti.

Hükümet olarak her zaman için kalkınmaya destek verecek altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Ağbal, "Son 14 yılda ülkemizde her alanda, eğitimde, sağlıkta, altyapıda, ulaştırma alanlarında daha önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek ölçüde yatırımlara başladık ve bunları bir bir tamamladık. Bugün Türkiye yapılan bu yatırımlar neticesinde her bakımdan iftihar ettiğimiz noktalara doğru da geldi, gelmeye de devam ediyor." dedi.

"Türkiye'nin yarınları bugünlerden daha güzel olacak"

Ağbal, oynanan bütün oyunlara ve hesaplara rağmen bugün Türkiye'nin artık kendi tankını, topunu, füzesini, helikopterini, savaş uçağını yapan bir ülke olduğuna belirterek, "Bunu hep beraber başaracağız. Türkiye'nin yarınları bugünlerden daha güzel olacak. Neden? Çünkü ekonomimiz sağlam, bütçemiz sağlam." diye konuştu.

Türkiye'de 1990'lı yılların bütçe açısından kötü geçen yıllar olduğunu anımsatan Ağbal, şu değerlendirmede bulundu:

"Bize yabancılar gelirdi, 'Sizin bu bütçenizin hali ne olacak?' derlerdi. Şimdi görüşüyoruz, diyorlar ki 'Türkiye'nin bütçesi sağlam, kamu maliyesi sağlam.' Bir çok yabancı misafir geliyor, toplantı yapıyoruz, bütçe açığımızı söylediğimiz zaman herkesin dudağı uçukluyor. Niye? Ekonomimizin temelleri sağlam, bütçe disiplinine önem veriyoruz, kaynakları doğru yerde kullanıyoruz. Milletten aldığımız parayı, millete hizmet olarak veriyoruz. 1990'lı yıllar boyunca bu ülkede milletten toplanan para nereye giderdi? Faize giderdi. Faiz bütçeleri yapılırdı, 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde bütçenin yarısı faize gidiyordu. Şimdi nedir? 587 milyar liralık bütçenin içerisinden sadece 55 milyar lira civarında faize kaynak ayırmışız. Yani ne demek? 10'da 1'i. AK Parti iktidara geldiğinde bu neydi? Yarısıydı. Böyle bütçe mi olur? Borç bütçesi, IMF bütçesi." AA