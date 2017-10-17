'Ekonomimiz 2017'in ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde büyüdü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Polonya İş Forumu'nda konuştu.

Erdoğan, 2023 hedefleri çerçevesinde başlatılan büyük projeleri ve yatırımları kesintisiz sürdürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile ikili ilişkilerin iş adamlarınn potansiyellerinin değerlendirmelerini ve somut projelere dönüşmeleri ile gelişeceğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü;

"Türkiye için bölgesindeki krizleri yönetmek ve ekonomik hedefler doğrultusunda yürümek için gücü elinde bulunduran ve kaynaklara sahip bir ülkedir. Tüm olumsuzluklara rağmen ekonomimiz 2017'nin ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde büyüdü. Bölgemizdeki krizlerle aktif bir şekilde müdahale ediyoruz. 6 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 5 yıl içinde 10 milyar dolara çıkarmaya çalışacağız. Doğu- Batı ve Kuzey-Güney ticaret yolları, AB ilişkileri Polonya ile Türkiye'ye eşsiz imkanlar sunuyor. Polonya'da daha fazla yatırım yapmaya çağırıyorum. Cumhurbaşkanları ve hükümet olarak altını çizerek ifade ediyorum THY ve Polonya Hava Yollar'na çok büyük görevler düşmektedir. Özellikle turizm alanında büyük potansiyele sahip bu iki ülke arasında iş birliği yapılmalıdır. Önümüzdeki yıllarda siyasi kültürel tüm alanlarda çok daha kapsamlı projelere yer verileceğinin müjdesini veriyorum"