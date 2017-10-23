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Buradasınız : » » Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi

Başbakan Yıldırım başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 40 dakika sürdü.

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü.

Maliye Bakanı Naci Ağbal bütçe görüşmeleri maratonu öncesi kurul üyelerini bilgilendirdi.

2018-2020 dönemini kapsayan orta vadeli program da toplantıda ele alındı. 

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile ilgili bürokratlar katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Çankaya Köşkü, Başbakan Binali Yıldırım
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