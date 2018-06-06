Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Meral Akşener'e TİKA tepkisi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'yla (TİKA) ilgili iddialarına, "Senin TİKA'yı niye kapatmak istediğini biliyoruz. Pensilvanya'dakinin okullarının olduğu yere TİKA gittiği ve o rahatsız olduğu için sen, onun emriyle 'TİKA'yı kapatacağım.' diyorsun. Kapatamayacaksın." diyerek tepki gösterdi.

Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesinin iftar programında yaptığı konuşmada, Denizli'nin halkın desteği ve dualarıyla hak ettiğini aldığını, bu sayede Ege'nin vizyon kenti olduğunu söyledi.

"Senin ipin kimin elinde biliyoruz"

Meral Akşener'in Denizli'de kendisiyle ilgili söylediği sözleri hatırlatan Zeybekci, "Gelip Denizli'de sizin kardeşinize hakaret ediyor. Bırak bir kadını, erkeğin bile ağzına almayacağı lafları Denizli'nin meydanında... Bir de çıkmış 'cumhurbaşkanı adayıyım, ben liderim.' diyor. Senin ipinin kimin elinde olduğunu biliyoruz. Senin TİKA'yı niye kapatmak istediğini biliyoruz. Pensilvanya'dakinin okullarının olduğu yere TİKA gittiği ve o rahatsız olduğu için sen, onun emriyle 'TİKA'yı kapatacağım.' diyorsun. Kapatamayacaksın. Allah bunu sana nasip etmeyecek." diye konuştu.

"Milletin muhabbeti bizim için önemlidir"

Bir vatandaşın açtığı "Merkel istemese de biz sizin yanınızdayız, Almanya'dan selam" yazılı dövize işaret eden Zeybekci, "Bizim için değerli olan şudur: Allah'ın muhabbeti bizim için değerlidir, milletin muhabbeti bizim için önemlidir. Gerisi umurumuzda bile değildir. İster sevsinler, ister sevmesinler. Zaten şüphe ederiz onlar severse, demek ki yanlış bir şey var demektir." dedi.

Kaynak: AA