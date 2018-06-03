Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Akşener'e TİKA tepkisi

Yerel televizyon kanalı DRT'deki "Seçime Doğru" programına katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in TİKA'yı kapatacağı yönündeki sözlerini eleştirdi.

"Milli bir vaat değildir. Ecdadın bize emaneti olan bir kültür coğrafyasına uygun bir vaat değildir. TİKA bugün Sırbistan'dan Bosna Hersek'e, Kosova'dan Moldova'dan Makedonya'ya, ta Sudan'dan Etiyopya'ya, Açe'den Doğu Türkistan'a, Kafkaslardan Ortadoğu'da Suriye'de ne bileyim bütün bu coğrafyanın tamamında muhteşem işler yapan bir kuruluş.. Meral Akşener hani böyle 'mazeret beyan ederken sirkatini söyler' derler ya, niyetini göstermiş. Burada kendinin ne kadar, nerelere bağlı olduğunu. Hanımefendi, TİKA olmasın, peki ne olsun? Bağlı olduğun efendinin okulları mı olsun? Açıkça söylerim, bağlı olduğun efendinin okulları mı olsun? Aslında onu söylüyor bu. Açıkça söylüyorum. Milletimizin uyanık olması lazım, milletimizin bunları çok net bir şekilde görmesi lazım."

Akşener'e dava

Meral Akşener'in Denizli'de kendisine yönelik ithamlarına dair bir soru üzerine Bakan Zeybekci, sosyal medya üzerinden cevap verdiğini ancak bu cevabın tam olmadığını düşündüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Bana yapılan bir ahlaksızlığa karşı, iftiraya karşı bize yapılan hakarete karşı bir tepkiydi. O tepkiyi vermeye değer bir insan mıydı Akşener? Hayır. Bir kadına, bir siyasetçiye yakışmayacak, liderlik iddiasında bulunan bir kişiye yakışmayacak, ucuz, birinin onuruyla, haysiyetiyle oynayacak şekilde gidip de Denizli halkına bizi yuhalatmak... Suskunluğumuz acizliğimizden değil ama lafa bakıyoruz laf değil, bir de lafı edene bakıyorum adam mı veya insan mı diye, o da değil. Biz o seviyeye inmeyeceğiz ama ben bunun peşini bırakmayacağım. Kesinlikle davalar açacağım, konuyla ilgili. Mahşeri vicdan milim sapmaz. Öyle bir hassas terazidir ki ilahi teraziye yakındır bu hassasiyet. Onun için bizim işimiz onlarla mahkemelik. Hem Muharrem ile hem Meral ile.. İsimlerini de böyle kullanmak gerekiyor yaptıklarından sonra. Nasıl oluyor da siyaseten liderliğe soyunan bir bakan bir kentin bakanına dangalak der. Eski usul bunlar. Siyasete birilerinin maşası olarak çıktı."

"Denizli taraf tutmalı"

Bakan Zeybekci, şehir halkıyla bir araya geldiğinde tüm yorgunluğunun bittiğini, seçim hazırlıklarının da "pozitif" ilerlediğini, eş dost ziyareti havasında geçtiğini belirtti.

Seçimlere dair öngörüsüne yönelik soruyu Zeybekci, "Benim tahminim vatandaşın iradesine saygısızlık olur ama ben 1 Kasım ve 16 Nisan'ın ilerisinde daha iyi bir sonuç bekliyorum. Siyaseten değil, hissettiğim şey bu. Türkiye genelinde AK Parti olarak 1 Kasım'ın daha üzerinde bir ortalama var gelen anketlerde kararsızlıkların dağıtılmış haliyle. O iyi bir sonuç aslında. Cumhurbaşkanlığı konusunda da insanların tereddütü yok" diyerek yanıtladı.

Zeybekci, Denizli halkının şehrin menfaatlerinden yana olduğunu, kentin hak ettiği hizmeti aldığını, kente yönelik hizmetlerde destanlar yazıldığını vurguladı.

Denizli halkının da seçimlerde yine Denizli menfaatinden yana taraf olması gerektiğini belirten Zeybekci, "Denizli taraf tutmalı. Bu dönemde CHP'li olmak ya da İyi Parti'li olmak değil, Denizli tarafı olun. Aklınız size ne diyorsa, vicdanınız ne diyorsa, çocuklarımızın menfaati ne diyorsa ona göre hareket etmek Denizli'nin faydasınadır" dedi.

Kaynak: AA