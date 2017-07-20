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Ekonomi Bakanı Zeybekci TÜSİAD’ı ziyaret etti

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğini (TÜSİAD) ziyaret etti.

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Ekonomi Bakanı Zeybekci TÜSİADı ziyaret etti

TÜSİAD tarafından yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Genel Merkezinde basına kapalı olarak gerçekleşen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin ziyareti kapsamında yatırım ortamı, finansal kaynaklara erişim ve AB ile Gümrük Birliğinin güncellenmesi konuları ele alındı.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, ziyarette, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki; "TÜSİAD Yönetim Kurulu", "Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası", "Ekonomi Politikaları Yuvarlak Masası", "Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası" ve "Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası"ndan oluşan heyet ile bir araya geldi.

Ziyarette, yatırım ortamı, finansal kaynaklara erişim ve AB ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konuları değerlendirildi.

Etiketler: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanı Zeybekci TÜSİAD’ı ziyaret etti
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