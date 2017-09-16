Ekonomi Bakanı Zeybekci, AK Parti Tavas İlçe Teşkilatı olağan kongresine katıldı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "İhanetlere rağmen geldiğimiz nokta son çeyrekte yüzde 5, 2017 birinci ve ikinci çeyrekte yüzde 5,2 ortalama, üçünçü çeyrekte ise dünya birincisi olacağız. Şimdiden söylüyorum. Son çeyrekte de yıl sonu itibariyle muhtemelen dünyada iki numara olacağız ortalamada." dedi.

Zeybekci, AK Parti Tavas İlçe Teşkilatı olağan kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yedi düvelin saldırdığını ancak Türk ekonomisine bir şey olmadığını kaydetti.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a olmak üzere saldırıların devam ettiğini kaydeden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bugün hepsinin söylediği her söz planlanıp da söyleniyor. Diyor ki 'Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğine biz karşıyız.' Bakıyor şöyle arkadan Türkiye'ye bir şey oldu mu olmadı mı? Ondan sonra dönüyor diyor ki 'Türkiye'nin Gümrük Birliğinin güncellenmesine de karşıyız.' Hemen arkaya gene bakıyor, bir şey oldu mu diye. Kur aşağı gidiyor, faizler büyüme rekorunu kırıyor. İhracat rekor kırıyor. Şimdi düşünüyor 'acaba daha ne söyleyeyim' diye. Hiç bir şey söyleyemeyecekler. Çünkü öyle devasa bir ekonomi haline geldi ki, öyle eskisi gibi kitap attı da bilmem ne oldu da. O günler geçti."

Türkiye'nin dünyanın 13. büyük ekonomisi, Avrupa'nın da 5. büyük ekonomisi olduğunu hatırlatan Zeybekci, "Bizden önce 4 tane var. Allah'ın izniyle ilk 4'te olacağız. Dünyanın en büyük havaalanı yapılıyor. Karın ağrıları bu. Asya, Avrupa ve Afrika'nın ulaştırmada merkezi oluyor Türkiye. Enerji ile ilgili bir merkez haline geliyor Türkiye. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye orada ve birileri yakın coğrafyada haritalar çiziyor. Türkiye diyor ki 'çizdirmem." diye konuştu.

Zeybekci, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyanın Türkiye'nin başına bela olmak üzere kurgulandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak'taki yapılan tasarımda, Suriye'deki de etrafımıza çevrilen o yapılarda her şeyiyle Türkiye'nin başına bela olması ve kazak örülmesi üzerine bütün bunlar yapılıyor. Onun için bize potansiyel teşkil eden tüm tehlikelerin tepesine çökmek bu devletin boynunun borcudur. Suriye'de Irak'ta da olsa gidip onu daha doğmadan başına geçireceğiz. Onun için de bugün bize yapılmaya çalışılanların arkasında yatanlarda bunlardır.

Zeybekci, AK Parti'nin iktidara geldiğinde savunma sanayisindeki millilik oranının yüzde 20'lerde olduğunu, bunun şu anda yüzde 70'lere ulaştığını belirtti. AA