Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Türkiye'ye çamur atmalarına müsaade etmeyiz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen İşadamları ile İstişare Toplantısı'nda, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, bir ay önce IMF'nin Türkiye'yi satın alma gücüne göre dünyanın 13, Avrupa'nın ise 5. büyük ekonomisi olarak gösterdiğini söyledi.

Zeybekci, 17-25 Aralık ile bugün yaşananların aynı olduğuna işaret ederek, "Malzeme aynı, çamur aynı, el de aynı, bundan emin olun. 7 Haziran seçimlerinden sonra birileri bir partinin önünde bir araya gelip, iki ayrı parti, 'Nasıl da salladık ama' diye. Unuttuk mu bunları? Topyekun bir araya geliyorlar. Bir araya gelebilme kabiliyetleri var. Neye karşı, güçlü iktidara karşı. Öngörülebilir, sürdürülebilir istikrarlı bir büyüme için gerekli olan güçlü iktidara karşı. Hatırlıyorsunuz onların kim olduğunu. CHP'li ve HDP'li parti temsilcileri bir araya geliyor. Diyorlar ki, 'Nasıl salladık ama." diye konuştu.

Türkiye'de ve bölgede yaşanan olayların mimarının aynı kişilerden oluştuğuna dikkati çeken Zeybekci, DEAŞ ve PKK'yı doğuranların da aynı olduğunu, son olarak Haseke ve Deyrizor'da birinin boşalttığı yeri ötekinin doldurduğunu aktardı.

"Bir daha asla siyasette öngörülemezlik olmayacak"

Zeybekci, 16 Nisan referandumuyla 2019'dan itibaren Türkiye'de bir daha koalisyon olmayacağını vurgulayarak, "Bir daha asla siyasette öngörülemezlik olmayacak. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar. Onu hallettikleri zaman birçok şeyi halledeceklerini gayet iyi biliyorlar. Onu alt ettikleri zaman, onu ortadan kaldırdıkları zaman Türkiye'de birçok şeyi halledeceklerini bildikleri için yapıyorlar." dedi.

"Türkiye'ye çamur atmalarına müsaade etmeyiz"

ABD'de Rıza Sarraf'ın tanık olarak yer aldığı davaya işaret eden Nihat Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yine bir tane safı götürdüler oraya, adam zaten kendisi de itiraf ediyor. Diyor ki 'Hapis yatmamak, bir an önce bu ortamdan kurtulmak ve hayatımı garanti altına almak için uzlaştım. Sanık pozisyonundan tanık pozisyonuna geçtiğim için itiraflarım geliyor'. Ve art arda sıralıyor. Yanlış bir şey varsa, bunlar ispatlıysa bu ülkenin de savcıları var. Bu ülkenin de hakimleri var. Onlar da gereğini yapar.

Türkiye'ye çamur atmalarını akıllarından bile geçirmelerine müsaade etmeyiz. Türkiye artık öyle kabile devleti değil. Çadır devleti de değil. 5 bin yıllık devlet geleneği olan, tarihi boyunca asla diz çökmemiş, aman dememiş bir milletin devleti var karşılarında. Eğer yanlış varsa, bir yerlerde yetimin malına halel getirmek, bu milletin menfaatlerine halel getirmek gibi bir şey varsa onun hesabını tarih de sorar, millet de sorar, adalet de sorar ama niyetinizi biliyoruz. Kastınızı biliyoruz. Sizin niyetiniz ve kastınız, 15 yıldan beri destanlar yazan bir Türkiye'de, hakikaten halkın hizmetkarı olarak çıkmış bir siyasi iktidara karşı operasyon düzenlemeniz. Sorun bu. Bu millet müsaade etmeyecek."

Kaynak: AA