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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın sadeleşme kararıyla ilgili "Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz." dedi.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Merkez Bankası'nın sadeleşme adımıyla ilgili konuştu. 

"Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Diğer taraftan spekülatif amaçlı yani manipüle edilerek spekülatörlere imkan hazırlayan bu ortamın, 24 Haziran seçimlerinin netleşmeye, ışığının görünmeye başlamasıyla ortadan kalkacağını hep beraber göreceğiz. Olumlu adımlar. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz."

TCMB yaptığı duyuruda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağını belirterek şu açıklamayı yapmıştı.

"Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitlenecektir. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir. Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018'de başlanacaktır. Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır."

Kaynak: AA, TRT Haber

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