"Ekolojik restorasyon" devri başlıyor

Kağıthane, Sarıyer ve Eyüp sınırlarında bulunan Cendere bölgesinin, sosyal yaşam alanı haline getirilmesi için çalışmalara başlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cendere bölgesinde, dere ıslahı yeşil alan düzenlemesi adına farklı bir ekolojik restorasyon projesi hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, Kağıthane, Sarıyer ve Eyüp ilçelerinden geçen Cendere ve çevresinde bio çeşitliliğin, su kalitesinin artırılması, yaya erişiminin sağlanması, tarihi kültürün yaşatılması, ekolojik döngüye katkı sağlanması, sürdürülebilir bir çevre oluşturulması için çalışmalar start alıyor.

İki etapta tamamlanması planlanan proje kapsamında, Sadabad bölgesinin tarihi önemi yeniden kazandırılacak.

Proje kapsamında ayrıca, Roma ve Osmanlı dönemi su kemerlerini anımsatan su girişleri yapılacak. Kemerli geçiş alanlarıyla dere boyunca gölgeli bir mekanda yürüyüş imkanı sunulacak. Cendere, kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra, pek çok spor alanıyla da aktif yaşamın merkezi olacak.

Eyüp ve Sarıyer’deki ormanları yeşil bir koridor eşliğinde Haliç’le buluşturmayı amaçlayan projeyle Cendere, içinden temiz suların aktığı, çeşitli bitkilerle bezenmiş yemyeşil bir ekolojik alana dönüştürülecek.

Haliç’e can suyu projesinin sürekliliğine katkıda bulunacak yeşil koridor sayesinde, Haliç’teki mevcut ekoloji daha da çok desteklenecek.

Kağıthane ilçesinin 2 yakasının modern bir kent meydanı ve yeşil bir park eşliğinde baştan başa kat edilebilmesi için dere seviyesinde yapılacak yaya ve araç geçiş köprüleriyle kentsel mekanın sürekliliği sağlanacak.

Ayrıca, 50 türden binlerce bitki barındıran alan, insanların gölgeli ağaçların altında gezindiği, sazlıklara gelen kuşlar ve kelebekler eşliğinde suda yüzen balıkları seyrettiği, çocukların balıklarla oynadığı keyifli bir ortam haline dönüştürülecek.

Bölge, başta tarihi kasırlar olmak üzere bütün kültür varlıkları korunarak İstanbulluların ve bölge ziyaretçilerinin hizmetine sunulurken, İstanbul’a yeni bir turistik çekim alanı kazandırılarak kesintisiz bir yeşil koridor ortaya çıkarılacak.

Proje alanında, 15 bin metre yeni atık su hattı, 13 bin 150 metre yeni içme suyu hattı, 10 bin 700 metre yeni yağmur suyu hattı, 7 bin 186 metre tuzlu su besleme hattı, 5 bin 111 metre devridaim hattı, derenin iki yanında yer alan yağmur ve taşkın suları için 13 kilometre kolektör hattı, 9 ardgermeli betonarme taşıt köprüsü, 1 çelik seyir teraslı mimari özellikli yaya köprüsü, 4 bin metrekare çelik yürüme yolu köprüleri, 5 bin metreküp dere besleme tatlı su deposu, 5 sulama suyu deposuyla şebeke hattı, 6 tatlı su girişi yapısı, 3 kum tutucu yapı yapılacak.