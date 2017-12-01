  • 02 ARALIK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.914
    EURO 4.656
  • BIST 103558.98
    ALTIN 161.116
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Eğer Türkiye'nin fedakarlığı olmasa Suriye daha yaşanmaz olacaktı'

'Eğer Türkiye'nin fedakarlığı olmasa Suriye daha yaşanmaz olacaktı'

Birleşmiş Milletler İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mueller, Türkiye programı kapsamında Gaziantep'i ziyaret etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eğer Türkiyenin fedakarlığı olmasa Suriye daha yaşanmaz olacaktı

Gaziantep'te basın toplantısı düzenleyen Birleşmiş Milletler İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıyı misafir eden Türkiye'nin yardımseverliğinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi.

Suriye'de oluşturulan çatışmasızlık bölgelerinin, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırdığını belirten Mueller, bunun güvenli bir şekilde yapılmasında da Türkiye'nin önemli katkısının bulunduğunu kaydetti.

"Eğer Türkiye'nin fedakarlığı olmasa Suriye daha yaşanmaz olacaktı"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Mueller, "Eğer Türkiye'nin fedakarlığı olmasa maalesef Suriye daha yaşanmaz olacaktı. Oradaki insanların yaşamlarını sürdürmeleri mümkün olmayacaktı" dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: birleşmiş milletler, Birleşmiş Milletlerin İnsani Yardımlardan Sorumlu , Gaziantep, suriye
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER