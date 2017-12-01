Gaziantep'te basın toplantısı düzenleyen Birleşmiş Milletler İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıyı misafir eden Türkiye'nin yardımseverliğinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi.

Suriye'de oluşturulan çatışmasızlık bölgelerinin, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırdığını belirten Mueller, bunun güvenli bir şekilde yapılmasında da Türkiye'nin önemli katkısının bulunduğunu kaydetti.

"Eğer Türkiye'nin fedakarlığı olmasa Suriye daha yaşanmaz olacaktı"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Mueller, "Eğer Türkiye'nin fedakarlığı olmasa maalesef Suriye daha yaşanmaz olacaktı. Oradaki insanların yaşamlarını sürdürmeleri mümkün olmayacaktı" dedi.

Kaynak: TRT Haber