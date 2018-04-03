  • 03 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.975
    EURO 4.897
  • BIST 114442.1
    ALTIN 171.217
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Eğer kredi çekseydik 10 milyar lira ödeyecektik

Eğer kredi çekseydik 10 milyar lira ödeyecektik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, yap-işlet-devret yöntemiyle inşa edilen projelere ödenen garanti ücret üzerindeki spekülasyonların asılsız olduğunu söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç’un hazırlayıp sunduğu Basın Kartı programına konuk oldu.

“Denetlemek ayrı, sansür ayrı bir şey”

İnternete sansür getirileceği iddialarını değerlendiren Arslan, “Amacımız hiçbir zaman sansür değil ama gençlerimizi, geleceğimizi korumak gibi bir sorumluluğumuz var. Nitekim şu an RTÜK televizyon yayınlarını denetliyor. Ailelerimiz de bundan memnun. Hatta ailelerimiz zaman zaman şikayet ediyor neden yeteri kadar denetlenmiyor diye. Denetlemek ayrı bir şey sansür ayrı bir şey” dedi.

Tünel ve köprülere ödenen garanti ücret

Arslan, yap işlet devret yöntemiyle inşa edilen Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri ile Avrasya Tüneli'ne ödenen garanti bedellerine de açıklık getirdi. Arslan, şunları söyledi:

"Bakın İstanbul İzmir Otoyolu yaklaşık 10 milyar dolar, 3 buçuk milyar da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü katın, 13 buçuk, 1 buçuk da Avrasya’yı katın. Eğer 15 milyar dolar kredi bulmuş olsaydık biz şimdi kredi faizleriyle birlikte en az 10 milyar Türk Lirası para ödüyor olacaktık. Kredi faizleriyle birlikte. Bunun yerine 3,4 ödüyoruz. 2-2 buçuk yıl içinde garanti rakamlara ulaşılacak ve artık para ödenmeyecek.”

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ulaştırma bakanı arslan garanti ücret
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER