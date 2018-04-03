Eğer kredi çekseydik 10 milyar lira ödeyecektik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç’un hazırlayıp sunduğu Basın Kartı programına konuk oldu.

“Denetlemek ayrı, sansür ayrı bir şey”

İnternete sansür getirileceği iddialarını değerlendiren Arslan, “Amacımız hiçbir zaman sansür değil ama gençlerimizi, geleceğimizi korumak gibi bir sorumluluğumuz var. Nitekim şu an RTÜK televizyon yayınlarını denetliyor. Ailelerimiz de bundan memnun. Hatta ailelerimiz zaman zaman şikayet ediyor neden yeteri kadar denetlenmiyor diye. Denetlemek ayrı bir şey sansür ayrı bir şey” dedi.

Tünel ve köprülere ödenen garanti ücret

Arslan, yap işlet devret yöntemiyle inşa edilen Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri ile Avrasya Tüneli'ne ödenen garanti bedellerine de açıklık getirdi. Arslan, şunları söyledi:

"Bakın İstanbul İzmir Otoyolu yaklaşık 10 milyar dolar, 3 buçuk milyar da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü katın, 13 buçuk, 1 buçuk da Avrasya’yı katın. Eğer 15 milyar dolar kredi bulmuş olsaydık biz şimdi kredi faizleriyle birlikte en az 10 milyar Türk Lirası para ödüyor olacaktık. Kredi faizleriyle birlikte. Bunun yerine 3,4 ödüyoruz. 2-2 buçuk yıl içinde garanti rakamlara ulaşılacak ve artık para ödenmeyecek.”

Kaynak: TRT Haber