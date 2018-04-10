"Ege ve Akdeniz'de bir oldubittiye izin verilmeyecek."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gölcük ve Gelibolu bölgelerinde Donanma Komutanlığı ve 2. Kolordu Komutanlığı bağlısı birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bölgedeki birlik komutanları ile bir araya gelerek devam etmekte olan faaliyetler hakkında bilgi alarak direktiflerini veren Akar, Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Akar, Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de bir oldubittiye asla izin verilmeyeceğini, bunun için gerekli her türlü tedbirin kararlılıkla alındığını, bundan sonra da aynı kararlılıkla alınmaya devam edileceğini vurguladı.

Ege’de mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasının istendiğini belirten Akar, bu kapsamda Ege Denizi’nin bir barış, dostluk ve işbirliği denizi olması için iyi niyetle her türlü çabanın gösterildiğini söyledi.

Hulusi Akar ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) asil milletinin sevgi ve güveninden aldığı güçle ülkenin egemenlik ve bağımsızlığı başta olmak üzere gerek sınır ötesinde gerek Mavi Vatan’da kendisine verilecek tüm görevleri başarıyla yerine getirme azim ve iradesinin tam olduğunu belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı

Orgeneral Akar denetlemeleri esnasında Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak; sivil ve masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapıların TSK için dokunulmaz olduğunu hatırlattı.

Harekat kapsamında icra edilen tüm faaliyetlerin, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde ilerlediğini bildiren Akar, BM kararları doğrultusunda, kullanılan silah ve mühimmat dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürüldüğünü yineledi.

Orgeneral Hulusi Akar, Gelinen aşamada harekât bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçlarının süratle karşılanmasına hassasiyet gösterildiğini, bunun için ilgili kamu kurumları ile koordineli olarak çalışıldığını ifade etti.

"Bölgede yaşayan sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbir alınmaktadır. Bundan sonra da huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyecektir."

Kaynak: TRT Haber