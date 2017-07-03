Ege Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

İzmir'de, Ege Üniversitesindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Aralarında aktif görevdekiler ile meslekten ihraç edilen idari personel ile akademisyenlerin de bulunduğu 8 zanlı, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, ByLock kullandıkları öne sürüldü.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ege Üniversitesindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30 Haziran'da 12 şüpheliyi gözaltına almıştı.