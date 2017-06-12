  • 12 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Ege Denizi'nde deprem

Ege açıklarında 6,2 ve 4,9 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve İzmir'de hissedildi.

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Ege Denizinde deprem

Ege Bölgesi depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Deprem İstanbul başta olmak üzere, Çanakkale, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.  AFAD depremin merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesi olduğunu açıkladı. 

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Ege Denizindeki deprem yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendilerine can ya da mal kaybına ilişkin olumsuz bir bilgi ulaşmadığını söyledi. 

6,2'lik depremin ardından 4,9 büyüklüğünde 8 artçı sarsıntı daha meydana geldi.  

 
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