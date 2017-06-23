  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Ege Bölgesi'nde araç trafiği 10 kat arttı

Ege Bölgesi yönüne giden tatilciler, İstanbul-İzmir karayolunun Balıkesir kesiminde yoğunluğa neden oldu.

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Ege Bölgesinde araç trafiği 10 kat arttı

Ege Bölgesi yönüne giden tatilciler, İstanbul-İzmir karayolunun Balıkesir kesiminde yoğunluğa neden oldu.

İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden yola çıkıp 4 günlük bayram tatili için Ege Bölgesi yönüne gidenler, İstanbul-İzmir karayolunun Susurluk-Balıkesir kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Aşırı yoğunluk nedeniyle yolda denetim yapan jandarma ve polis ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu, broşür dağıttı.

Yetkililer, güzergahtaki araç yoğunluğunun en az 10 kat arttığını belirtti. 

Etiketler: Ege Bölgesi, trafik yoğunluğu, ramazan bayramı
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