Efes 2018 Tatbikatında fiili atışlar tamamlandı

Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikatın seçkin gözlemci gününü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yanı sıra Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Gürcistan, Kazakistan, Sudan, Bosna Hersek, Kuveyt, Nijerya, Özbekistan, Katar, Romanya'nın genelkurmay başkanları ile İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Komutanı Rahil Şerif'in de aralarında bulunduğu 38 ülkeden 65 gözlemci ve temsilci takip etti.

Senaryonun dün gece icra edilen bölümünün devamı, MİLGEM projesi kapsamında yapılan TCG Büyükada'dan gerçekleştirilen deniz top ateş desteği ile başladı. TCG Büyükada, hedefleri tam isabet başarıyla vurdu.

F-4 savaş uçakları ve topçular, amfibi hücum harekatına yakın hava desteği sağlamak için bölgeyi ateş altına alırken, çıkarma plajı bölgesine botlardan makinalı tüfek ve RPG-7 atışları yapıldı.

Bu sırada yerli ve milli amfibi zırhlı muhabere iş makinası "Kunduz" daha sonra gelecek kıyıya çıkacak zırhlı araçların ilerleyebilmesi için alanda yol açtı.

Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ve komuta kontrol araçları bölgeye ağır yük helikopterleri Chinook'larla havadan taşındı. Alanda harekat sırasında senaryo gereği yaralananlar ise helikopterle sahra hastanesine götürüldü.

TCG Bayraktar'ın kıyıya kapak atmasının ardından SAT personeli keskin nişancı atışları gerçekleştirdi. Çıkarma plajı açıklarında TCG Bayraktar, bir helikopter ve SAS timi katılımıyla "Taktik Pençe Harekatı" icra edilerek bölgedeki mayınlar imha edildi.

Amfibi harekatını desteklemek için taarruz helikopterleri de belirlenen hedeflere ateş etti. Savaş uçakları daha önce belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu. Bir yandan da çıkarma bölgesine 70 botla çıkarma harekatı icra edildi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı koordinesinde uzman nişancılar kritik hedefleri etkisiz hale getirdi.

Tatbikat sırasında silahlı insansız hava araçları da yerli mühimmatlarla belirlenen hedefleri vurdu.

Senaryo kapsamında harekat sırasında vurulan bir uçaktan atlayan pilotun kurtarılması için harekat düzenlendi. Yaralı pilot, bölgeye gelen arama kurtarma helikopterindeki ekip tarafından kurtarılarak alandan çıkartıldı. Ayrıca denizde de arama kurtarma ve sıhhi tahliye faaliyetleri de gerçekleştirildi.

EFES-2018'in fiili atışlı bölümü başarıyla tamamlandı.

Tatbikatta öne çıkanlar

EFES-2016'dan sonra ikinci kez uluslararası katılımla yapılan ve Türkiye dışında 23 ülkenin yer aldığı tatbikatta yerli imkanlarla yapılan bazı milli harp silah ve araçları da ilk kez yer aldı.

Tank çıkarma gemisi Bayraktar, MİLGEM projesi kapsamında üretilen ikinci gemi olan Büyükada, silahlı insansız hava araçları, hava savunma silah sistemi Korkut, lazer güdümlü füze Cirit, lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füzesi Umtas, modern piyade tüfeğimiz MPT-76, amfibi zırhlı muhabere iş makinası Kunduz, 203 milimetrelik obüs bu tatbikatta ilk kez kullandı.

Teröristle Mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından elde edilen tecrübeler bu tatbikata yansıtıldı.

Savunma sanayi ürünlerinin yer aldığı sergiye 35 firma katıldı. Sergi katılımcı ülkelerin birlik ve unsurlarının yanı sıra seçkin gözlemciler tarafından gezildi.

Tatbikat milli ve yabancı gözlemciler, yabancı ülke askeri ateşeleri, basın, yerel sivil idareci ve yöneticilerin yanı sıra şehit ve gazi ailelerine de açık icra edildi.

EFES-2018'e 38 ülkeden 65 gözlemci katıldı. Tatbikatta 950'si dost ve müttefik ülkeler ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Cezayir, Gürcistan, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Macaristan, Makedonya, Malezya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya, Suudi Arabistan, Ürdün'den olmak üzere 7 bin 500 personel görev yaptı.

Tatbikatı takip etmek için 118 basın mensubu akredite oldu.

Kaynak: AA