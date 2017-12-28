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Edirne'de darbeci komutanlara müebbet hapis cezası

Edirne'de FETÖ'nün darbe girişiminde sözde "sıkıyönetim komutanı" olarak listede adı bulunan eski 3 rütbeli sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Edirnede darbeci komutanlara müebbet hapis cezası

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde sözde "sıkıyönetim komutanı" olarak listede adı bulunan dönemin 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da aralarında olduğu eski 3 rütbeli sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar eski tuğgeneral Arı, Bülent Yılancı, Ali Soylu, Ramazan Altun, Ekrem Tekinaslan, Kağan Kaya ve İsmet Sezgin ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Karardan önce sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Arı, "Kanunsuz emir almadım ve vermedim, Suç işlemedim. Vicdanınızın sesini dinleyerek cesur bir karar verin lütfen." dedi.

Tekinaslan ise darbenin hiçbir şekilde parçası olmadığını ileri sürerek "Sadece mahkemenize hesap veriyorum, vicdanıma hesap vermiyorum. Adaletinizle bin yaşayın." diye konuştu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Tuğgeneral Arı, Ramazan Altun ve Ekrem Tekinaslan'a "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca, İsmet Sezgin'e 7 yıl 6 ay, Sinan Çamur'a 6 yıl 3 ay, Bülent Yılancı, Kaan Kaya ve Ali Soylu'ya 1 yıl 6 ay, Furkan Avcı ve Oğuzhan Çevik'e 1 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Avcı ve Çevik'in etkin pişmanlıktan yararlandıkları için hüküm geriye bırakıldı.

Tutuksuz yargılanan sanıklar Ali Koç, Ayhan Atasoy, Ercan Çıkar, Harun Kiraz, İlhan Pekçur, Mehmet Sağlık, Mustafa Gençay, Oğuz Özcan, Özhan Yurduğüzel, Şeref Karataş, Tahsin Arda Karabiber ve Zafer Dağdeviren üzerine atılı suçları işlediklerine dair suç suç varlığını ortaya koyacak herhangi bir kasıtlarının varlığının saptanamadığından beraat etmelerine karar verildi.

Mahkeme Başkanı, Arı, Tekinaslan, Altun ve Sezgin'in, verilen ceza süreleri dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, darbeci komutan
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