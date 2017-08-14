e-Devlet'te yaşanan sorunla ilgili BTK'dan açıklama

E-devlet uygulamasında sabah saatlerinde başlayan bağlantı sorunuyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, üniversite tercihlerinin e-devlet üzerinden yapılmasından dolayı yoğunluk yaşandığı hatırlatıldı.

E-devlet'ten işlem yapmak isteyenler bir süredir, "İşleminiz devam ediyor, lütfen beklemeye devam ediniz" uyarısıyla karşılaşıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileri sorunla ilgili olarak, "Üniversite tercihleri e-devlet üzerinden yapılıyor. Bu nedenle bir yoğunluk yaşanıyor.. Gecikmeli de olsa işlem yapılıyor" ifadelerini kullandı.